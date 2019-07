Цала кариєра медзи стативами

За успих у спорту важни прихильносц, мотив, а насампредз любов. До того зме ше вельо раз прешвечели накадзи нас драга одведла на перши спортски терен лєбо спортску салу и кед зме ше случайно, лєбо нароком, стретли зоз терашнїм лєбо дакедишнїм спортистом. Єден з таких Йоаким Кечкеш, бувши чувар ґолу ФК „Сримец” зоз Беркасова.

Ище як школяр у родним Беркасове, Йоаким Кечкеш (67) полюбел фодбал перше як школяр, а вец и у ФК „Сримец” у тим сримским валалє. Уж як 13 рочни хлапец почал бранїц ґол Сримцу и остал му вирни през цалу спортску кариєру.

ФОДБАЛЕР ОД ДЗЕЦИНСТВА

Нєшка Йоаким пензионер и лєм з часу на час провадзи подаєдно стретнуце ФК „Сримец” алє ше дзечнє здогадує початкох фодбалскей кариєри.

– До перших штирох класох основней школи ходзел сом у Беркасове, а вец од пиятей по осму до ОШ „Бранко Радичевич” у Шидзе. Як хлапец бул сом вельки „партизановец“ и спатрал сом ше на их ґолманох Шошкича и Дюрковича. У школи у Шидзе добри наставнїки физкултури були Ґойко Ранисавлєвич и Стєпан Мандич. На самим початку полюбел сом буц ґолман и ту сом и остал на тей позициї. Од шестей класи сом станул медзи стативи, а уж у осмей класи сом бул на ґолу Сримцу – здогадує ше початкох фодбалскей кариєри Йоаким Кечкеш.

У Беркасове, гвари, теди учитель бул Лазар Миятович хтори источасно бул и тренер у Сримцу. Теди ше нє тренирало як нєшка. Кеди було шлєбодного часу ишло ше на тренинґи, бегало по лєс Лїповача и часто ше у лєше тренирало. ФК „Сримец” ше змагал у Општинскей лиґи, а на стретнуца ше превожело на тракторох у прикочох лєбо на камионох дзе ше покладли лавки, а нє було вшадзи анї зоблєкальнї та ше преблєкало „под шлївку”. Кечкеш начишлює и другох собавячох зоз клуба як цо Осиф Страценски, Дюра и Креша Гайдук, Аца и Светозар Коїч, и Бошко и Драґа Митрович.

ЛЄТНИ ТУРНИРИ ВШЕ БУЛИ ПОПУЛАРНИ

Мали фодбал теди тиж бул барз популарни и у „Партизану“ у Шидзе през лєто отримовани на далєко познати турнири. Хлапци, медзи хторима и Кечкеш, формовали екипу и участвовали на турнире. Медзи 1968. и 1970. роком раз були побиднїки турнира, а раз треци. Од Руснацох добри фодбалере теди були Владислав Давид з Беркасова, Даниєл Канюх и браца Михняк зоз Шиду, и Звонко и Ярослав Сабол. Кед ше оженєл 1975 року, Кечкеш гвари же два роки направел павзу у активним фодбалє, потим предлужел кариєру, а конєчно престал буц активни 1982 року.

– Я мал аматерске одношенє ґу спорту и фодбалу и так сом ше и справовал. Правда же ме волали же бим прешол до ФК „Раднички” зоз Шиду, алє сом нє пошол и нїґда сом нє побановал же сом так зробел. За мнє фодбал лєм велька любов и так сом ше и справовал и нїґда сом нє роздумовал же бим мал даяки материялни хасен з фодбалу – гварел нам на концу Йоаким Кечкеш.

ПРИЯТЕЛЬСКИ СТРЕТНУЦА

Кечкешови у паметаню остали приятельски стретнуца хтори ше теди бавели у Мохове и Шаренґраду у Републики Горватскей.

– Теди нє було важне хто победзи, алє же би ше указало добри фодбал, а победзел найлєпши. После стретнуцох зме предлужовали друженя коло фиш паприґашу – гвари Кечкеш.

ФК „СРИМЕЦ” ШАМПИОН У ОПШТИНСКЕЙ ЛИҐИ

На концу того першенства ФК „Сримец” зоз Беркасова хтори ше змага у Општинскей лиґи Шид, прешвечлїво освоєл шампионску титулу. Одлични успих хтори Клуб витворел у першенстве обезпечел уход до висшого ранґу змаганя – до Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим – ґрупа заход.

Од 22 стретнуцох ФК „Сримец” победзел на осемнац, два бавел нєришено, а тельо стретнуца и страцел. Фодбалере Сримца дали 84, а прияли 26 ґоли, а то твори озбильни скор од 58 ґоли у плусу. Освоєли 56 боди, аж дзешец вецей од другопласованей екипи ФК „Єднота” зоз Шиду.

