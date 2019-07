КОЦУР – Коцурске здруженє младих „Кум” поволує шицких заинтересованих, младих од 14 рокох та надалєй, же би ше приявели за участвованє у медзинародним проєкту.

Тот проєкт будзе тирвац од 5–9. Авґуст, а у роботньох млади буду креировац представу хтору буду бавиц у Французкей, Румуниї, Мадярскей и Сербиї. Шицких заинтересовани можу ше приявиц до инбоксу гого здруженя на Фейсбуку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)