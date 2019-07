ШИД – У Червеним крижу пондзелок отримана Городска акция добродзечних давательох креви зоз Шиду и околних валалох.

На акцию ше одволали 62-йо давателє, крев дали пейдзешацецеро з хторих 13 жени, а седем особи першираз дали крев.

