Закончени конкурс з обласци явного иформованя у општини Вербас

ВЕРБАС – На Явни конкурс за софинансованє проєктох продукованя медийних змистох пре витворйованє явного интересу з обласци информованя на териториї општини Вербас за 2019. рок, хтори тирвал од 31. мая по 20. юний, сцигли вкупно 18 прияви.

За тот конкурс з тогорочного општинского буджету були опредзелєни средства у виносу од 5 700 000 динари. Найменши винос котри могло одобриц по проєкту то 100 000 динари, а найвекши 3 000 000 динари.

Фахова комисия за оценьованє проєктох 5. юлия принєсла предлог о розподзельованю средствох, конєчна одлука принєшена 23. юлия з котру потримани 6 приявени проєкти и розподзелєни 5 100 000 динари, а 600 000 динари нєрозпоредзени и оставаю у општинскей каси. По думаню комисиї, одбити проєкти нєзадовольовали критериюми конкурсу.

З буджету Општини Вербас ше будзе финансовац 6 проєкти з обласци явного информованя, а ришенє о розподзельованю средствох подписал и предсидатель Милан Ґлушац.

Найвецей, 2 900 000 динари, достала телевизийна хижа зоз Суботици „ТВ Бачка”, єй оддзелєнє у Вербаше, за проєкт ,,Основи” (,,Темељи”). ,,Новосадска ТВ” зоз Нового Саду за проєкт ,,Вербас нашо место” достала 1 000 000 динари, а телевизия „Делта” з Нового Саду достала 600 000 динари за проєкт „Вербас нєшка” у єй програмних змистох.

Спомедзи локалних медийних хижох, средства по Конкурсу достали єдино новини „Бачка прес”, хтори з часу на час обявюю и тексти по руски – 300 000 динари за проєкт „Успишни дзеци з нашей општини”. Новини ,,Дньовнїк” зоз Нового Саду достали 200 000 динари за проєкт ,,Вербас у обєктиву”, а портал ,,Обєктив24.рс” зоз Ириґу за проєкт ,,Розвой општини Вербас” достал 100 000 динари.

