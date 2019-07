Шветочно отворена драга Крущич–Бачки Ґрачац

КРУЩИЧ – Вчера шветочно отворена реконструована драга Крущич–Бачки Ґрачац хтора будзе найкратше повязовац гражданох двох локалних самоуправох – Кули и Оджаку. Драгу зоз прештригованьом пантлїки за транспорт отворели предсидателє тих општинох Дамян Милянич и Латинка Василькович, понеже ю вєдно и финансовали.

Як пишу кулски медиї, обидвойо предсидателє наглашели же то добри приклад сотруднїцтва зоз хторим ше и предлужи, а попри тим же повяже два општини, тота драга медзи иншим и найкратша вяза за гранїчни преход Боґоєво. За жительох Руского Керестура тота драга тиж важна понеже им барз скрацує путованє до Зомбора.

Вкупна вредносц инвестициї 47,281,66 динари од чого Општина Кула обезпечела 25.952, 375 динари понеже єй припада и кус длугша часц драги односно 974 метери.

