Дюрдьовчанє ше пририхтую за свой фестивал

ДЮРДЬОВ – Члени Културно-уметнїцкого дружтва (КУД) „Тарас Шевченко” з Дюрдьова того лєта почали ушорйовац свойо просториї и збогацовац инвентар, а найвецей пре наиходзаци Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” котри ше ма отримац коцом того мешаца.

-На нашим Фестивалу вше маме понад тристо госцох на друженю и вечери, а вельке число и за други нашо концерти, окреме за Вельконоцни рочни концерт. Потераз зме вше поєднали столи, а на тот завод плануєме справиц седем або осем столи, гварел Мирослав Такач, предсидатель Управного одбору (УО) КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

Столи правя члени и симпатизере УО Дружтва. На шлїдуюцей роботней акциї ше будзе фарбиц металну конструкцию и древени часци стола. Кажде хто жада помогнуц, о роботних акцийох ше може информовац при членох УО Дружтва. Окрем того, на закрице котре прешлого року поставене у дворе, опрез будинка Дружтва, поставени циви за дижджовку, а на будинку Дружтва заменєни стари, понеже на вецей местох препадли або були викривени. Тоти роботи спонзоровали Дюрдьовчанє – Дюра Бучко котри жиє у Австриї и Маринко Дудаш, дакедишнї предсидатель УО котри тиж, вєдно зоз Дружтвом, финасовал и материял за нови столи.

