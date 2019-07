Коцурци нащивели Прокосовичи

КОЦУР/ПРОКОСОВИЧИ – Прешлей соботи, 27. юлия, Месна заєднїца Коцур орґанизовала одход до Прокосовичох, Босни и Герцеґовини, у општини Лукавац, до места зоз котрим Коцур мал длугорочне сотруднїцтво и з котрим ше наш народ побратимел.

Спред МЗ були член совиту МЗ Мирко Штрбац, секретарка Єлена Бесерминї, комунална роботнїца Ивана Бесерминї, представителька Етно клуба „Одняте од забуца” Моника Гарди, представителє ФК „Искра”, як и обидва коцурски културно-уметнїцки дружтва – ,,Жатва” и ,,Завичайне врело”.

У Прокосовичох ше того дня отримовала Медзинародна смотра фолклору ,,Стретнуца младосци 2019” на котрей ше фолклораше з обидвох дружтвох представели зоз своїма танцами.

– Фестивал облапял и спортски змаганя, а вечар була програма на котрей ми участвовали. КУД ,,Жатва” ше представело зоз точку ,,Прадки”. Сала була полна з публику котра нашо дзеци наградзела зоз моцним аплаузом – гварел предсидатель того Дружтва Микола Шанта.

Вон визначел же ше догварели за дальше сотруднїцтво, та КУД ,,27. юлий” зоз Прокосовичох шлїдуюцого року будзе участвовац на ,,Коцурскей жатви”, а тиж ше предлужа и стретнуца фодбалерох з обидвох местох.

