У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” госци у студию наявя наиходзаци Фестивал тамбурових окрестрох „Мелодиї Руского двора” хтори будзе отримани 3. авґуста у Руским дворе у Шиду.

У другей часци будзе емитована представа „Страдия” Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” хтора за Радио-телевизию Войводини знята 2004. року.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

