Три шестри означели власни ювилеї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Три шестри служебнїци – ш. Йосафата Монар, ш. Татяна Воротняк и ш. Славомира Воротняк вчера означели 70, 60 и 25 роки свойого монашеского – Богупошвеценого живота на шветочней Служби Божей на 10 годзин, у Катедралней церкви св. Оца Миколая.

Службу Божу предводзел парох керестурски о. Михайло Малацко, а сослужели з нїм домашнї капеланє и нашо священїки з Кули, Коцура з України и римокатолїцки о. францизканє з Беоґраду и Нового Саду.

Ювилей шестром у казанї повинчовал патер Карло з Нового Саду и визначел смисел монашеского живота хтори значи подполне приданє свойого живота Богу. На концу Служби шестром ювилеї повинчовала и провинцийна шестра Мартина Кмита хтора им подзековала за їх служенє Богу там дзе найпотребнєйше по харизми їх сновательки ш. Йосафати хторей їх заєднїца праве у тим року означує 100 и 150 рочнїцу шмерци и народзеня.

Ш. Мартина привитала и шицких цо пришли означиц тоти ювилеї – шицких священїкох, ш. Миколаю Степан ґенералну сотруднїцу з Риму, шестри служебнїци зоз шицких часцох їх провинциї св. Йосифа, родзину шестрох ювиланткох и других присутних приятельох и почитовательох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)