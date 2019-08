У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Трицец перше тогорочне число новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” дава звит зоз схадзки Одбору за образованє Националного совиту Руснацох, док о пририхтованю за Манифестацию „Днї керестурскей паприґи”, за Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове и активносцох Месней заєднїци Бачинци пише у рубрики „Нашо места”.

„Економия” пише о одкупу тогорочного урожаю жита и о продукциї билей горчици у коцурским хотаре.

„Култура и просвита” у тим чишлє провадзела Колонию подобових уметнїкох „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподнїцох, як и Подобову колонию Месней заєднїци Дюрдьов, а наявени и Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”.

„Мозаїк” зазначел атмосферу на манифестациї „Дюрдьов отвореного шерца” и промоцию авторскей шпиванки Алексея Сивча у Новим Садзе.

„Людзе, роки, живот” читачох упознаваю зоз Иринку Сакачову з Керестура, а ту и текст о памяткох на дочек Йосипа Броза Тита у Шидзе концом седемдзешатих рокох прешлого вику. На тих бокох обявене и пияте предлуженє фельтона „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На бокох рубрики „Духовни живот” закончуєме напис о одношеню чловека ґу гриху, а понукаме и текст о тим як преславени Кирбай у Новим Вербаше.

На „Спорту” пише о турниру у одбойки на писку у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” на Паличу, як и о пририхтованьох за нову сезону у ФК „Русин”.

Додаток у тим чишлє „Дикица”, а нови рецепти и поради обисцу можеце и ви послац до рубрики „Хладок и горуци тепши”.

