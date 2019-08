Предсидатель Општини Кула нащивел волонтерох у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич вчера обишол и привитал волонтерох Медзинародного кампу спред Општини Кула.

Предсидатель Милянич похвалєл тогорочни 13. Медзинародни волонтерски камп и додал же саме число гутори кельо уж роки є успишно орґанизовани. Тиж визначел и же локална самоуправа и надалєй будзе потримовац таки акциї и же будзе финансийни партнер орґанизатором, нє лєм у Керестуре, алє и по других местох општини Кула.

Предсидатель Милянич тиж додал же таки орґанизациї значни нє лєм за волонтерох хтори ше през роботу дружа и здобуваю нови познанства, алє и за локални штредок хтори, окрем же будзе ушоренши, ма нагоду и промововац свойо културни и традицийни вредносци.

Орґанизаторе тогорочного Волонтерского кампу Министерство младежи и спорта прейґ нєвладовей орґанизациї Млади виглєдоваче Сербиї и їх проєкту „Млади законˮ. На локалним уровню то Туристичне здруженє „Руски Керестур”, Национални совит Руснацох, а того року першираз тоту орґанизацию финансийно потримала и Општина Кула и єй сектор за младих и туризем.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)