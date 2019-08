Млади боксер зоз Шиду одходзи на Европске першенство

ШИД – Неманя Биреш, боксер Боксерского клуба (БК) „Пикасо“ як член боксерскей репрезентациї Сербиї будзе ше змагац на европским першенстве у Тбилисию у Ґрузиї хторе ше отримує од 2. по 12. авґуст.

Биреш ше будзе змагац у катеґориї 13 и 14 рочних хлапцох боксерох, а у репрезентациї Сербиї ище окрем Биреша, пейцме хлапци и два дзивчата.

З нагоди одходу на Европске першенство Неманю Биреша и його тренера и власнїка БК „Пикасо“ Перу Петрашевича, прияли Предраґ Вукович, предсидатель Општини Шид, його заменїк Зоран Сееменович и Бранко Новакович, ґенерални секретар Општинского спортского союзу и пожадали Бирешови же би освоєл даєдну медалю.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)