Наютре Фестивал „Мелодиї Руского двору“

ШИД – Дванасти по шоре Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“ будзе отримани наютре, 3. авґуста.

Фестивал почнє на 19 годзин на лєтнєй бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї, а у змагательней часци оркестри будзе оценьовац жири хтори додзелї три награди. Свою оцену да и публика на своїх гласацких лїсткох.

На 17 годзин буду отворени етно-штанди, як и вистава малюнкох Ратка Торми, маляра зоз Беркасова и промоция кнїжки „Гласи и часи – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду“.

Орґанизатор Фестивала КПД „Дюра Киш“, а уходнїца кошта символични 100 динари. Кед будзе подла хвиля, Фестивал будзе отримани у сали Културно-образовного центра.

