РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре нєшка почина Турнир у малим фодбалу „3 на 3” хтори ше будзе отримовац у Старей школи.

За найлєпши екипи обезпечени пенєжни награди – награда за перше место будзе 100 евра, за друге место 50 евра, а треце освоєне место награда 30 евра.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)