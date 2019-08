На Маковея пошвецена вода

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. Оца Миколая вчера означене нєзаповедане швето старозавитних Макавейских мученїкох – Маковея, а по Служби Божей пошвецена и вода.

Службу Божу у катедралней церкви служели домашнї священїки парох о. Михайло Малацко и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, як и госц о. Владимир Мудри зоз Горватскей. По Служби вони окончели и обряд пошвецаня води, а парох з ню потим пошвецел церкву, присутних и воду у канчовох зоз квецом хтору принєсли парохиянє, а хтору потим однєсли до своїх домох.

