Искра и треци раз поражена у пририхтуюцих змаганьох

КОЦУР – Фодбалски клуб (ФК) „Искра” пририхтованя за нову сезону, котра почина стредком авґуста, почала пред двома тижнями и потераз одбавела три пририхтуюци змаганя, и шицки три страцела.

Остатнє змаганє „Искра” одбавела внєдзелю, 28. Юлия, у Пиньвиц процив домашнєй „Славиї”. На тим змаганю домашнї победзели з резултатом 3:0.

Резултати на пририхтуюцих змаганьох нє у складзе зоз амбициями Клуба у новей сезони, та тренер Александар Петрович у наиходзацим периодзе будзе мац задаток цо лєпше убавиц нових бавячох же би „Искра” и у наступней сезони була кандидат за сам верх таблїчки.

