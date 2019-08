КПД „Карпати” на госцованю у України

ВЕРБАС/МОНАСТИРИСКО – Аматере КПД „Карпати” зоз Вербасу одпутовали на госцованє до України дзе того викенду наступя на 20. Медзинародним фестивалу лемковскей култури „Дзвони Лемковини”, хтори ше отримує у Монастириску, од 2. по 4. авґуст.

Под час Фестивалу у Монастириску будзе отримане и зашеданє предсидательства СФУЛО-а, у котрим буду участвовац Велимир Паплацко и Славко Микитишин, члени Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

На Фестивалу, попри домашнїх ансамблох зоз України, буду учествовац и госци зоз Републики Словацкей, Польскей и Сербиї.

До того госцованя КПД „Карпати” у України пришло дзекуюци Союзу Руснацох Українцох Сербиї и його партнером у України, а госцованя на тим Фестивалу поставаю уж традиция.

