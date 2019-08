Суботичанє бавели найлєпшу одбойку

КОЦУР – Прешлого викенду у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” на Паличу одбавени турнир у одбойки на писку, котри орґанизовало Дружтво Руснацох Суботици.

На турниру участвовали 7 екипи, а окрем домашнїх, на турниру бавели и одбойкаше зоз РКЦ Нови Сад, екипа „Папивинґ” д.о.о. зоз Вербасу, ФК „Искра” зоз Коцура, СД „Русин” зоз Руского Керестура, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, а же би и тот турнир мал медзинародни характер постарали ше госци зоз Републики Горватскей, точнєйше зоз Петровцох.

Бавело ше по системи кажде зоз каждим, а на концу найлєпши були одбойкаше зоз Суботици, котри победзели на шицких шейсцох змаганьох. Друге место освоєла екипа СД „Русин” зоз Руского Керестура, котра мала исте одношенє побидох и пораженьох як и трецепласована екипа з Петровцох, та пласман одлучело медзисобне змаганє у котрим победзело СД „Русин”. Штварте место освоєла екипа ФК „Искра” зоз Коцура, пияте место завжал РКЦ зоз Нового Саду, шесте КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, а остатнє, седме место, „Папивинґ” д.о.о. зоз Вербасу.

По законченю змаганя учашнїки предлужели друженє у ресторану „Акац” у котрим було преглашенє побиднїка и додзельованє медальох.

Того викенду у рамикох СБ „Яша Баков” на програми турнир у вельким фодбалу за сениорох у Дюрдьове.

