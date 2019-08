Подли рок за горчицу

Била горчица то култура хтора ше на наших польох нє шеє так часто. Єден польопривреднїк зоз Коцура ше того року одлучел на таки крочай и на своїм полю зашал тоту рошлїну.

Як гвари Мирослав Колєсар, млади польопривреднїк, першираз на своїм полю мал билу горчицу дас пред 10 роками и, здогадує ше, теди крашнє зродзело и бул добри урожай.

– Длугши час сом ше нє занїмал за билу горчицу, алє прешлого року сом надумал пробовац тоту културу ознова зашац на свойо польо. У коцурским хотаре думам же ю на другим даєдним полю нє могло видзиц, окрем на моїм. Тота култура заступенша на сиверу и у Сриме – бешедує Колєсар.

ВАЖНА ЗАЩИТА РОШЛЇНИ

Як нам гварел, прешлого року бул проблем зоз инсектами и мушел 8–9 раз пирскац. Рок бул сушни, на концу каменєц побил цале польо, алє на щесце – вон билу горчицу осиґурал од тей нєпогоди, та осиґуранє покрило шицко и гвари же добре прешол.

– Того року нє було вельо пирсканя, лєм штири. Алє дижджи хтори падали барз начкодзели рошлїни. Пре вельо влаги, шицка горчица була як тепих, шицка лєгла долу, та анї пчоли нє могли робиц свою роботу, бо диждж вимил шицок полен зоз квиткох. А таки обставини идеални за розвой хоротох – щиро толкує млади польопривреднїк.

По його словох, саме продукованє горчици нє вимага вельо. Вєшенї потребне добре порихтац жем и кус глїбше поорац, шац наяр, шлїдза защити од коровча прето же горчица люби чисте польо, и пирсканє зоз инсектицидами кед рошлїна квитнє. Алє урожай чувствительни док квитнє и формує зарно. Хвиля барз вплївує на шицко, а и сама є фактор на хтори чловек нє може вплївовац.

УРОЖАЙ ГОРШИ ЯК ВЛОНЇ

Од нашого собешеднїка зме дознали же, у нормалних условийох, урожай би требал буц коло 1000–1250 кг по гектаре. Алє того року бул вельо менши.

– Єдна з предносцох продукованя билей горчици тота же ше продукує за познатого купца и по догвареней цени. Цена по тони горчици 850 евра и кед рок добри, то добра цена. Я мам контракт зоз фирму зоз Беоґраду, прейґ їх випостави у Суботици и зоз тим сотруднїцтвом сом задовольни. Алє зоз тогорочним урожайом сом нє – припознал нам Мирослав.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)