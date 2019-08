НОВИ САД – На нєдзелю, 4. авґуста, на 16 годзин, у церкви Шнїговей Мариї на Текийох у Петроварадину, будзе служена грекокатолїцка Служба Божа.

Служба Божа того дня у церкви св. апостолох Петра и Павла будзе як и вше на 10 годзин. Споведз за вирних на Текийох будзе на 15 годзин.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)