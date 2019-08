Сениоре ше буду змагац у вельким фодбалу

ДЮРДЬОВ – Турнир у вельким фодбалу за сениорох у рамикох XXXVIII Спортских бавискох „Яша Баков” будзе отримани нєшка и наютре у Дюрдьове на терену ФК „Бачка 1923”.

Нєшка, 3. авґуста, буду ше бавиц полуфинални змаганя, та на 16 годзин буду бавиц ФК „Искра” зоз Коцура процив „Єдинства” зоз Ґосподїнцох, а на 18 годзин моци одмераю домашнї ФК „Бачка 1923” и ФК „Русин” зоз Руского Керестура.

Наютре, 4. авґуста, на 16 годзин будзе змаганє за треце место, а на 18 годзин будзе одбавене финалне змаганє.

