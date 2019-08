У Вербаше Медзинародне змаганє за особи зоз инвалидитетом

ВЕРБАС – На отворених базенох Центра за физкултуру ,,Драґо Йовович” у Вербаше ше нєшка и наютре, 3. и 4. авґуста, отрима 2. Медзинародне змаганє у статичней апнеи за инвалидох и апнеи за особи з инвалидитетом.

През тоти два днї ше у Вербаше позбераю найлєпши змагателє зоз Босней и Герцеґовини, Републики Сербскей, Словениї, Сербиї и Русиї.

И перши и други дзень змаганя почню на 10 годзин.

Орґанизаторе поволую шицких гражданох най того викенду нащивя отворени базени Центра за физкултуру, дзе буду мац нагоду видзиц дацо нове и дружиц ше зоз европским шампионом Миланом Шолайом зоз Коцура.

