Очисцена депония за рошлїнски одпад у Коцуре

КОЦУР – Того тижня закончена вецейдньова акция чисценя депониї у Коцуре. Екипи ,,Чистоти” робели на санациї шмециска, у сотруднїцтве зоз ЯКП ,,Комуналєц” и пошорели депонию котра ше пресцера на 13 тисячи квадратни метери. Чисценє було окончене на основи ришеня Оддзелєня за инспекцийnи роботи Општинскей управи Вербас.

Як гварела комунална роботнїца МЗ Коцур Ивана Бесерминї, на депонию котра би требала служиц лєм за одпад рошлїнского походзеня, найвецей ше руца комунални и будовательни одпад. Як визначела, вельки проблем и тото же и хотарска драга котра водзи по шмециско заруцана зоз одпадом.

ЯКП ,,Комуналєц”, як и зоз МЗ Коцур, апелую на гражданох най тото шмециско хасную лєм за рошлїнски одпад, най нє руцаю шмеце на места хтори за тото нє предвидзени, прето же на таки способ заґадзую животни стредок и загрожую здравє людзох и животиньох.

