РУСКИ КЕРЕСТУР – Краткотирваца буря з моцним витром и запором вчера вечаром направела вельо чкоди по валалє.

Як Рутенпрес нєурядово дознава, по валалє єст вельо поваляни древа, направена и чкода на дзепоєдних закрицох, а у єдней хвильки ше оглашела и сирена, медзитим, огньогасци на щесце, нє мушели дїйствовац.

На насловней фотоґрафиї видно чкоду у парку у центру валала, дзе орезани древа накадзи престало падац. Затераз ше нє зна чи буря спричинєла чкоду и у хотаре.

