Закончени 13. Медзинародни волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тринасти Медзинародни волонтерски камп у Руским Керестуре закончени всоботу, 3. авґуста. За дванац днї, кельо волонтере мали нагоду препровадзиц у Керестуре, през рижни роботи допринєсли красшому и ушореншому валалу.

Такой другого дня по приходу до Керестура, волонтере офарбели и ошмирґлали трибини за наиходзаци турнир у кошарки, а трецого дня на базену ушорйовали одбойкашски терен дзе викерчели коровча, поровновали писок, а тиж и офарбели древка и лавочки. После роботох, волонтере ше мали нагоду окупац на керестурским базену, а тиж и нащивиц Водицу на бициґлох хтори пооправяли волонтере зоз прешлорочних кампох.

Потим ушлїдзело пораєнє двора у найстаршей рускей хижи дзе волонтере викерчели коровче, а час за розвагу препровадзели зоз фракталним рисованьом хторе представя форму арт-терапиї, а хторе орґанизовала предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестур” Любица Няради.

У прешлим тижню волонтере зоз вапном офарбели древка на Новим населєню, док на стадиону Фодбалского кулубу „Русинˮ, на Ярашу, тиж ошмирґлали и офарбели лавочки, ґоли и капурки. У просторийох Младежского дома, хтори припада Здруженю младих „Пакт рутенорумˮ, волонтере помогли повиношиц стари ствари, хтори потим ЯКП „Рускомˮ вивезол на шмециско.

Як награду за уложени труд волонтером орґанизовани и єднодньови одход на вербаски базен, а тиж у шлєбодним чаше мали ше нагоду повожиц през валал на парадних запрагох хтори обезпечел Конїцки клуб ,,Русинˮ.

Волонтере нащивели и керестурску катедралу у хторей парох о. Михайло Малацко бешедовал о єй историї, док пияток, остатнього дня, предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради волонтером представела руски, традицийни єдла, капущанїки и пироги.

Тогорочни волонтерски камп нащивел и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич хтори, медзи иншим, визначел и же локална самоуправа и надалєй будзе потримовац таки акциї и же будзе финансийни партнер орґанизатором волонтерских кампох, нє лєм у Керестуре, алє и по других местох општини Кула.

Орґанизаторе тогорочного Волонтерского кампу Министерство младежи и спорта прейґ нєвладовей орґанизациї Млади виглєдоваче Сербиї и їх проєкту „Млади законˮ. На локалним уровню то Туристичне здруженє „Руски Керестур”, Национални совит Руснацох, а того року першираз тоту орґанизацию финансийно потримала и Општина Кула и єй сектор за младих и туризем.

