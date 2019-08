Ище нєшка ше мож приявиц на Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище нєшка ше мож приявиц за традицийни Водицов камп – Духовни вежби 2019, хтори того року будзе отримани од 8–11. авґуст. Камп наменєни дзецом и младим од законченей пиятей класи основней школи та надалєй, а поволани млади нє лєм з Керестура, алє и з других наших парохийох.

Главна тема того року будзе Мария и св. Дух, хтору виложи о. Михайло Малацко, а плановани и други теми як еколоґия, интернет и подобни теми актуални за младих и повязани з духовносцу, общим и дружтвеним добром. Плановани и рижни роботнї, бависка и забавни вечар.

Приявиц ше на Водицов камп мож при Мартини Надьовей прейґ Фейсбуку, як и на ФБ боку Caritas Mladi, а за участвованє на Кампу ше плаци 1 000 динари. Число учашнїкох огранїчене.

