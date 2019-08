Два награди Шидяньом на „Мелодийох Руского двору“

ШИД – На Фестивалє тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“, хтори всоботу отримани на лєтнєй бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї, наступели шейсц оркестри з наших местох, а по гласох публики найлєпши бул оркестер КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду.

По оцени фахово жирия, за найлєпши вельки оркестер преглашена оркестер Дома култури Руски Керестур, а Керестурци достали награду и за найлєпшу вокалну интерпретацию хтору виведол Михайло Бодянец.

У катеґориї малого оркестра жири наградзел домашнї КПД „Дюра Киш“, а шицки наградзени достали малюнки. Награда ноши мено „Еуґен Сабол Ґена”.

Окрем уж спомнутих, на Фестивалє ше змагали и оркестри КПД „Карпати“ зоз Вербасу, КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова, КУД „Яким Гарди“ зоз Петровцох и Горватске КУД „Шид“, а у ревиялней часци наступело словацке СКУС „Єднота“ зоз Шиду.

Фестивал урядово отворел Миломир Шайтош, член Националного совиту Руснацох и предсидатель Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох.

Як провадзаци програми отримана промоция кнїжки „Гласи и часи – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду“, отворена вистава малюнкох Ратка Торми, маляра зоз Беркасова, а були поставени и етно-штанди здруженя женох зоз Бикичу, Беркасова, Бачинцох и Илинцох, як и Здруженя женох „Маря“ хторе роби у рамикох КПД „Дюра Киш“.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

