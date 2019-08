Два днї дерби стретнуцох

ДЮРДЬОВ – Всоботу и внєдзелю, 3. и 4. авґуста, у рамикох 28. Спортских бавискох „Яша Баков”, Дюрдьов бул домашнї турниру у фодбалу за сениорох. На турниру участвовали штири екипи – ФК „Єдинство” зоз Ґосподїнцох, ФК „Искра” зоз Коцура, ФК „Русин” зоз Руского Керестура и домашнї ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова.

Першого дня, всоботу, после вицагованя парох, перше стретнуце бавели ФК „Єдинство” и ФК „Искра”. На тим стретнуцу лєпша була Искра, цо ше могло и очековац, бо Ґосподїнчанє бавя у лиґи нїзшого ранґу, а Коцурци победзели зоз резултатом 4:0. У другим стретнуцу бавели екипи Русину и Бачкей, дзе Русиновци победзели зоз резултатом 3:2.

З оглядом же ше бавело по системи „побиднїк з побиднїком”, другого дня турнира перше ше бавело за треце и штварте место – ФК „Єдинство” и ФК „Бачка 1923”. У напартим змаганю, хторе ше може прировнац зоз сушедним дербийом, лєпша була екипа зоз Ґосподїнцох хтора победзела зоз резултатом 5:4.

У другим змаганю, вичним дербию, бавели екипи ФК „Русин” и ФК „Искра”. Було то праве дерби стретнуце з вельо добрима нагодами, алє резултат по конєц змаганя бул нєришени и, мож повесц, реални – 2:2. Потим ше по пропозицийох виводзели пенали у хторим була лєпша екипа Искри. Победзели зоз резултатом 7:6.

Наш найзначнєйши турнирски дзень у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” закончени, як и вше, з додзельованьом припознаньох учашнїком и найлєпшим екипом. За найлєпшого бавяча на турниру, як оценєл жири хтори творели тренере штирох екипох, вибрани Дражен Веселинович зоз екипи ФК „Русин”, а за найлєпшого ґолмана вибрани Йовица Калинич зоз побиднїцкей екипи ФК „Искра”.

