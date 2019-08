Мацеринска любов змегчує шерца

НОВИ САД – На Текийох при Петроварадину, у церкви Шнїговей Мариї, 4. авґуста парох новосадски о. Юлиян Рац служел Службу Божу и Молебен, а зоз дзияком Йовґеном Надьом дзияковал и грекокатолїк Филип Суботич зоз Сримскей Митровици, богослов у Риме на Понтификалним греческим колеґию, на другим року мастер студийох моралней теолоґиї. Вирних споведал парох индїйски о. Петро Дутка.

У своєй казанї, парох о. Рац наглашел же дзекуєме Пречистей Дїви Мариї за покров, бриґу, єй старанє и за шицких хтори, нажаль, нє знаю кого маю за мацер, Бо вона мац Божа и шицких нас.

– Вельо може Марийова, мацерова любов и єй шерцо. Здогаднїме ше, св. Моника ше роками модлєла и єй син Авґустин од велького гришнїка постал познати научитель Церкви. Мария зоз своїма молитвами модлї и за твардих гришнїкох. Сотона сцека од єй мена, а вец остава простор за благодати Божо – гварел о. Юлиян.

Вирних було найвецей з Нового Саду, а пришли и зоз других местох, та и зоз Канади – дакедишнї професор у Вербаше и Руским Керестуре Михайло Мудри зоз супругу Марию.

