Почал Турнир у малим фодбалу 3 на 3

РУСКИ КЕРЕСТУР – Турнир у малим фодбалу 3 на 3, хтори требал почац прешлого пиятку у Руским Керестуре, пре нєвигодну хвилю бул одказани и премесцени за нєдзелю 4. авґуст.

На Турнир ше приявели 11 екипи, шицки зоз Керестура, хтори розподзелєни до двох ґрупох – ґрупи А и ґрупи Б, а такой першого дня, одбавени пейц змаганя. Бави ше два раз по 10 минути, та ше у каждей ґрупи бави по системи кажде з каждим.

Отримани и жреб, а розпорядок змаганьох одредзени по штварток покля ше одбави ґрупна фаза, на пияток будзе штварцина финала, а на соботу отримане полуфиналне и финалне змаганє.

До штварцини финала войду штири найлєпши екипи з ґрупи А и з ґрупи Б, а за найлєпши екипи обезпечени побиднїцки погар, як и пенєжни награди. Награда за перше место будзе 100 евра, за друге место 50 евра, а треце освоєне место награда 30 евра.

Змаганя починаю од 20,30 годзин у Старей школи, а тирваю по 23 годзин. Уход за шицких нащивительох шлєбодни.

