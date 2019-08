Буря и каменєц направели чкоди и на польох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Буря з моцним дижджом, хтора була зоз пияток на соботу 2. на 3. авґуст прешлого викенду, направели вельки чкоди и на польох и у валалє, а у єдней часци хотара падал и каменєц, та начкодзел поготов паприґи.

Як мож чуц од керестурских парастох, буря поваляла паприґу хтора уж ма вельо плоду, соя тиж досц поваляна, даґдзе и кукурица. Каменєц падал у часци на Вепровацким и Сейкох, а часточно и на Ярашу.

Паприґа на даєдних парцелох и сто одсто побита, та власнїки хтори векшином осиґурали свойо поля, обчекую осиґуруюци хижи же би тих дньох вишли преценїц чкоду. Но, як познате, од бурї осиґуранє вельо драгше и барз ридко хто ше на таке одлучує.

