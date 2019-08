Була безплатна акция цаганя креви за парастох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Месней заєднїци вчера рано була орґанизована безплатна акция цаганя креви за польопривреднїкох на инициятиву Медицинскей лабораториї „Медлаб” зоз Вербасу. Одволанє нє було вельке, вироятнє и пре нєдостаточну информованосц.

Як за Рутенпрес виявела представителька Медлабу Светлана Блаґоєвич, акцию почали як їх потримовку нєдавно наявеней Националней стратеґиї за розвой валалу, з чим жадали дац доприношенє польопривреднїком з нїзшима приманями. Медлаб основал др Милан Убович, а їх лабораториї по цалей Войводини робя уж 25 роки.

Крев ша цагало на анализу висини цукру и липидного статусу, а попри у Керестуре, вчера акция була отримана и у Крущичу, а нєшка у Сивцу и Липару.

Можлїве же подобна акция будзе повторена и на єшень, концом новембра, док буду закончени польопривредни роботи.

