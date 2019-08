Нєшка швето Преображенє Господнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. Оца Миколая нєшка припада заповедане швето Преображенє Господнє. На велькей Служби Божей у Водици на 10 годзин будзе и пошвецанє овоци.

Преслава швета вчера почала зоз Всеночним богослуженьом, а у катедралней церкви нєшка буду Служби Божо на 8 и 19 годзин.

Преображенє спада до 12 найвекших християнских шветох, хторе ше на Востоку преславює од VII вику. З нїм ше преславює подїя записана у Євангелийох кед ше Исус пред трома вибранима ученїками преображел на гори Тавор дзе им указал свою божу природу.

