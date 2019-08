Волонтере зоз Голандиї у Коцуре и Вербаше

КОЦУР – Млади волонтере уж пар роки приходза до Сербиї у орґанизациї Реформаторскей церкви зоз голандского городу Миделхарнису и у сотруднїцтве зоз Канцеларию за помоц Восточней Европи. У Сербиї су дзекуюци добрей координациї зоз Євангелску церкву зоз Коцура.

– Тирваю роботи на обєкту Здруженя за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом ,,Хижка“ у Вербаше. Обновени буду просториї и знука и звонка дзекуюци локалней самоуправи, алє и младим волонтером котри до проєкту уключени з финансийнима средставми и добродзечну роботу – гварел парох Євангелскей церкви у Коцуре Александар Суботин.

Пременєни облаки и дзвери, ушорена и фасада, як и шицки нукашнї просториї, а цали проєкт реализовани у сотруднїцтве з Општину Вербас. До помоци коло билєня фасади ше уключи ґрупа младих волонтерох зоз городу Гардервайту котри ту буду од 15. по 24. авґуст.

– Ґрупа волонтерох котра ше ту хвильково находзи, попри ушорйованя ,,Хижки“, роби и на даскелїх других проєктох. Предходних дньох зме орґанизовали кампи у Савиним Селу, на Косанчичу на салашу и вецей як 100-цецеро дзеци прешли през тоти кампи за пар днї – толкує Суботин.

Як наглашел, волонтере робели и на проєктох вязаних за єдзенє, та були порихтани пакети за вецей як 100 социялно загрожени фамелиї, а тиж порихтани и гиґиєнски пакети за коло 50 таки фамелиї.

