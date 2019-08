ВЕРБАС – Вчера, 5. авґуста, отримана XXI схадзка Скупштини општини Вербас. Одборнїки розправяли о вецей точкох дньового шору, а найвецей було точки котри ше одношели на плани детального реґулованя поєдиних часцох Вербасу.

Медзи иншим, локални парламент усвоєл Предклад одлуки о приношеню вименкох и дополнєньох Просторного плану општини Вербас, Предклад одлуки о приношеню Плану детального реґулованя часци єдней роботней зони, Предклад одлуки о виробку вименкох и долньованьох Плану детального реґулованя блоку число 27 и 36 у Вербаше, як и Предклад одлуки о нєприступаню виробку стратеґийного преценьованя вплїву на животни стредок, вименка и дополнєнє Плану детального реґулованя блоку число 27 и 36 у Вербаше. Потим усвоєни и Предклад о нєприступаню виробку стратеґийного преценьованя вплїву на животни стредок, вименка и дополнєнє Плану детального реґулованя блоку число 35 у Вербаше и Предклад одлуки о виробку вименкох и дополнєньох Плану детального реґулованя блоку число 35 у Вербаше.

Медзи другима точками, потримовку СО Вербас достал и Предклад одлуки о усвойованю информацийох о ступню ускладзеносци планираних и реализованих активносцох зоз програми роботи явних подприємствох чий снователь Општина Вербас за период од 01. януара по 30. юний того року, як и Предклад ришеня о способу витворйованя длужносцох.

На предклад Комисиї за кадровски, административни питаня и роботни одношеня, Александар Суботин розришени длужносци члена Школского одбору Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре, як представнїк родичох, а на його место менована Ивана Керкез.

