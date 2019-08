Отримана и друга Служба Божа у новей церкви

БЕОҐРАД – Внєдзелю, 4. авґуста, вирни єдиней нашей парохиялней заєднїци звонка Войводини, парохиї святих славянских учительох Кирила и Методия у Беоґрадзе, зишли ше други раз на новей адреси у конкатедрали Криста Краля у улїци Крунска 23.

Апостол у Служби читал Филип Цветич, студент математики на Сорбони у Паризу, унук парохияна Йосифа Стефанюка. Парох у своєй казанї повязал подїю Текийскей чудотворней Мариї, котру ше тот дзень означело и зоз нашу грекокатолїцку Службу на Текийох, и зоз старорускима мученїками за братску любов, страстотерпцами Борисом и Глїбом котри ше означую у нашим каландаре на нєшкайши дзень, 6. авґуста и заохоцел присутних на вирносц Мариї и своєй церковней прешлосци и традициї.

Помали ше вирни знаходза и препознаваю нову церкву у центру Беоґраду, та з тей нагоди першираз пришли на Службу аж седем нови особи котри ше остали дружиц у просторийох после Служби.

