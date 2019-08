Ище вше тирва анкета Општини Кула

КУЛА – На сайту Оштини Кула ище вше тирва анкета о зазберованю найлєпших предкладаньох за хаснованє средствох достатих зоз порциї на маєток. Анкета порушана прето же би ше пренашло ришенє як унапредзиц квалитет живота того штредку.

Предкладаня можу облапиц инфраструктурни укладаня, капитални инвестициї, польопривреду, укладаня до социялней защити, як и други проєкти хтори значни за розвой општини Кула.

Проєкт „Реформа порциї на маєток” то швайцарски проєкт хтори потримую Влада Швайцарскей и Влада Републики Сербиї.

Порция на маєток то особни приход каждей локалней самоуправи, цо значи же вкупни винос хтори гражданє уплаца за тоту порцию остава у општини .

Свой предклад гражданє можу охабиц на урядовей интернет презентациї Општини Кула.

