НОВИ САД – Млади у новосадским Руским културним центру (РКЦ) предлужую зоз активносцами и анимированьом других же би постали порядни члени и так помогли и функционованю РКЦ-у. Єдно з таких друженьох, познате як Маткованє, будзе нєшка на 20 годзин.

Шицки заинтересовани на тим Маткованю, попри доброго друженя и ошвиженя, буду мац нагоду направиц членску карточку РКЦ-у, або доплациц мешачну членарину и упознац ше зоз идеями за будучносц.

