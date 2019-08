Милан Шолая освоєл перше место

ВЕРБАС – На отворених базенох Центра за физкултуру ,,Драґо Йовович” у Вербаше отримане 2. Медзинародне змаганє у статичней апнеи за инвалидох и апнеи за особи з инвалидитетом.

Апнеа дословно значи преставанє диханя, а статична апнеа то дисциплина котра указує як длуго особа може затримац диханє з твару и целом под воду. Милан Шолая зоз Коцура зазначел значни резултати на предходним змаганю котре отримане у Словениї кед представял Сербию и постал перши у Европи у тей дисциплини. Так ше му и поспишело тото змаганє привесц до вербаскей општини.

На базенох ше позберали змагателє зоз Сербиї, Босней и Герцеґовини, Републики Сербскей, Словениї и Русиї. Було и таких котри ше першираз опробовали у тей дисциплини, алє пред тим робели зоз фаховима инструкторами апнеи – Саґлару Манджийову зоз Републики Калмикиї у Рускей Федерациї и Аленку Фидлер зоз Словениї.

Перше место у хлопскей конкурециї припадло домашньому Миланови Шолайови, котри затримал диханє 5 минути и 15 секунди. У женскей конкуренциї найлєпша була Лїля Слишкович зоз Босней и Герцеґовини котра под воду витримала нєполни 2 минути.

По законченим змаганю, шицки ше опробавали у рукомету, дзе их и Милан Шолая упознал зоз ище єдну спортску дисциплину котра прилагодзена особом зоз инвалидитетом.

