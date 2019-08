Безплатна школа за будуци мами и родичох у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Безплатна школа за будуци мами и татох у Руским Керестуре отрима ше од 12-19. авґуст у Руским Керестуре. Орґанизатор школи Здруженє „Белава птицаˮ и Општина Кула. Шицки зантересовани можу ше явиц на телефон 064/64-85-382, а накадзи ше оформи ґрупа, заинтересованих ше поинформує о точним месту отримованя школи.

У школи годно дознац велї интересантни и за младих родичох значни информациї: поинформую ше о розвою дзецка од 0-3 роки, достаню информациї о воспитаню дзецка, о ваготносци, здравю мацери и плода, здравю и допатраню новонародзеного дзецка, як и o самим пологу. Преподаваче оможлївя будуцим мацером звладац и технїки за цо лєгчейши полог и полог без болю.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)