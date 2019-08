У Водици означене швето Преображениє Господнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Службу Божу на 10 годзин, з благословом и пошвецаньом овоцох, вовторок 6. авґуста, у нашим святилїщу Водици, означене швето Преображения Господнього.

Службу Божу предводзел о. Михайло Симунович зоз Горватскей, а сослужели о. Янко Гербут зоз Канади – обидвоме родом зоз Керестура, та керестурски капелан о. Владимир Медєши. Вирних споведали парох керестурски о. Михайло Малацко и капелан о. Михайло Шанта.

Велькому числу вирних котри пришли до Водици наказовал о. Михайло Симунович зоз Крижевцох, з Републики Горватскей, у котрей визначел значаносц пририхтаносци за стретнуце зоз Господом, зоз збогацованьом самого себе з добрима дїлами и дїлами милосердия. Исус приказал правдиву твар апостолом, слику Божу, на чию подобу и чловек створени, потолковал о. Симунович

После Служби Божей священїкове котри служели – благословели и пошвецели овоц. Уж традицийно, на єдним столє була порихтана и пошвецена овоц за тих котри нє були у можлївосци принєсц свою, та ше и вони ошвижели зоз пошвецену овоцу.

