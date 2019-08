Дожице з Титом

Вельке то було кед ше у Шидзе концом седемдзешатих рокох прешлого вику дочековало дакедишнього предсидателя Югославиї – Йосипа Броза Тита. Вон ше теди на гайзибанскей станїци затримал лєм кратко, а вец предлужел далєй до Карадьордєва. Од теди прешли 42 роки, алє остали здогадованя на тоту вельку подїю.

Кед у другей половки септембра 1977. року до општинского руководства у Шидзе сцигла вистка же их нєодлуга нащиви предсидатель СФРЮ Йосип Броз Тито на своєй драги зоз Заґребу, односно до Карадьордєва, шицки ше двигли на ноги. Требало предсидателя держави цо лєпше дочекац, так же пририхтованя почали такой. Теди предсидатель Скупштини општини Шид бул Никола Кнежевич, хтори нам виприповедал як випатрали тоти днї, та и сам дочек „найвекшого сина шицких народох и народносцох” як ше теди гуторело за Тита.

– Пририхтованя тирвали нєпреривно даскельо днї и ноци под руководством Служби протокола Скупштини и Вивершней ради АП Войводини. Такой започали роботи билєня будинку гайзибанскей станїци, ушорйованє перонох и околїска, як и цалого подруча такволаней маршрути кадзи Тито будзе преходзиц.

У напряме Беркасова коло драги викерчени черяки, позрезовани конари з древох и ушорени банкини. Мали зме информацию же ше предсидатель Тито дакус и затрима у Шидзе и так зме ше вец и пририхтовали – здогадує ше дакедишнїх часох уж роками пензнионовани просвитни роботнїк Никола Кнежевич.

СЦИГОЛ НА ”БЕЛАВИМ ГАЙЗИБАНУ”

Тито до Шиду пришол 30. септембра у надалєко познатим „белавим гайзибану”, а провадзели го Радован Влайкович, предсидатель Предсидательства САП Войводини як и Милка Планинц, предсидателька Централного комитету Союзу комунистох Горватскей и Яков Блажевич и Душан Драґосавац зоз руководства Горватскей. Спред руководства Войводини були Вилмош Молнар, предсидатель Скупштини Войводини, Нандор Майор, секретар Предсидательства Покраїнского комитету Союзу комунистох, Марко Дюричин, предсидатель Покраїнского синдикату и Милош Николчин, предсидатель Борецкей орґанизациї Войводини. Тита дочекало и цале општинске руководство Шиду, школяре, роботнїки и гражданє хтори у вельким чишлє пришли привитац предсидателя. Накадзи вишол зоз гайзибану, Тита привитали и придали му квеце школяре ОШ „Сримски фронт”, Ясминка Наич и Мирослав Сеньов.

БАРАНЧЕЦИНА И ”ЧИВАС” БУЛИ ОБОВЯЗНИ

– По протоколу Тито требал остац у Шидзе и на полудзенку, и напредок зме достали єдловнїк и по тим зме порихтали полудзенок з обовязну баранчецину и вискийом „чивас”. За вислугованє були задлужени келнере Погосцительного подприємства „Войводина” хтори шветочно були пооблєкани, як и заняти на гайзибанскей станїци и добре паметам же ношели били рукавици. Тита привитали покраїнски руководзаци и з општини Шид, медзитим, Тито ше нє затримал на полудзенку як ше обчековало, алє такой шеднул до авта и у провадзеню Радована Влайковича рушели за Карадьордєво – приповеда Никола Кнежевич.

ФОТЕЛЯ ОСТАЛА У ШИДЗЕ

Окрем предсидателя Кнежевича, Тита привитали и Владимир Калай, предсидатель Општинского комитету комунистох шидскей општини, Боро Йовичич, предсидатель Социялистичного союзу роботного народу, Лазар Урошевич, предсидатель Борецкей орґанизациї и Сава Ждерич, предсидатель младежскей орґанизациї. Гоч ше Тито нє затримал длуго у Шидзе, о тим ше барз длуго приповедало и остали памятки аж по нєшкайши днї.

А з того часу остала и єдна анеґдота хтору нам тиж виприповедал наш собешеднїк. Єдна простория на гайзибанскей станїци була окреме ушорена, бо ше обчековало же Тито праве там будзе полудньовац. Ишло ше аж до Сримскей Митровици по скоряну фотелю у хторей би Тито мал шедзиц. Фотеля принєшна, Тито ше нє затримовал, а фотеля остала Шидяньом. Розуми ше, и шицко цо порихтане за полудзенок поєдло ше и без Тита.

БУЛА ЧЕСЦ БУЦ У ОБЕЗПЕЧЕНЮ

За дочек Тита днями ше преберало мири безпечносци, як и на сам дзень кед сцигол на гайзибанску станїцу до Шиду. У обезпеченю бул и резервни полицай з Бачинцох Данил Надь.

– Бул сом у Титовим обезпеченю на самей станїци. Кед вишол з „белавого гайзибана” бул сом на 20 метери оддалєни од нього. Барз сом бул возбудзени, бо була велька чесц голєм на хвильку чувац Тита, а окреме го видзиц так на блїзко – памета Данил.

ПОТРИМОВКА

Никола Кнежевич жиє у Шидзе, а родом є з Беркасова. Як учитель перше робел у Моловину и Адашевцох, а потим бул на одвичательних функцийох у општини Шид. Ознова ше врацел до просвити кед од 1990. року по 2001. рок бул директор ОШ „Сримски фронт”, а отамаль пошол до пензиї.

Кнежевич потримовал активносци Дружтва за руски язик, литературу и културу, а окреме факултативне ученє руского язика у школи.

