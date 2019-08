Напоютре почина „Шидске културне лєто“

ШИД – На соботу почина традицийна културна манифестация „Шидске културне лєто“, а на отвераню наступи сербске СКУД „Святи Сава “ зоз Шиду зоз госцами.

Манифестация будзе тирвац по 19. Авґуст, а музични вечари буду пошвецени рокерови зоз Шиду Синдї, концерт отрима и шпивач зоз Шиду Боян Миланович, потим уж позната ґрупа „Балканика“.

На соботу 17. авґуста на 13 годзин будзе отримана традицийна „Фиякерияда“, на 18 годзин Етно дзень, а за 18. авґуст плановани „Винарски ноци“ и тамбураше.

Манифестация ше закончи 19. авґуста на Преображенє Господнє, кед наступи ди-джей Страхиня Зорич.

(Насловна фотоґрафия зоз прешлорочней манифестациї).

