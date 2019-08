У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец другим тогорочним числу новинох „Руске слово” о роботи наших людзох на горватским приморю и о хвильковей ситуациї зоз хижу у Новим Садзе, котра купена пре ришованє простору за дїялносц наших установох, пише у рубрики „Тижньовнїк”.

„Нашо места” зазначели законченє Медзинародного волонтерского кампу у Руским Керестуре и активносци волонтерох зоз Голандиї у Коцуре и Вербаше, док „Економия”, медзи иншим, пише о виглєдованьох у орґанскей продукциї и о отримованю водоцекох у шидскей општини.

„Мозаїк” понука розгварку зоз Иваном Виславскийом зоз Дюрдьова котри тренира кросфит, док звит зоз Фестивала тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” у Шидзе и розварку зоз Мирославом Малацком и Кристину Афич, тогорочнима побиднїками на Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, пише на бокох рубрики „Култура и просвита”.

„Людзе, роки, живот”, окрем шестого предлуженя фельтону Мирона Жироша „Привредни живот Руснацох”, покнукаю розгварку зоз Марию Макаї з Руского Керестура. Ту мож пречитац и упечатки о Руснацох и пребуваню у Руским Керестуре учашнїкох тогорочного Волонтерского кампу.

Богослуженє на Текийох, алє и значни ювилеї трох шестрох Служебнїцох у Руским Керестуре, швето Маковея и Преображенє, зазначени у рубрики „Духовни живот”.

„Спорт” на тот завод дава звит зоз турниру у вельким фодбалу у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Дюрдьове, а на остатнїх бокох, як и вше у лєтнєй шеми, рубрика „Хладок и горуци тепши”.

