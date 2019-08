Нєшка Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Водицов камп за дзеци и младих почина нєшка вечаром у нашим Марийовим святилїщу Водици, а будзе тирвац по 11. авґуст. Приявело ше коло 80 учашнїкох, а сход нєшка од 15,30-17 годзин.

Камп наменєни дзецом и младим од законченей пиятей класи основней школи та надалєй, а приявели ше учашнїки з Керестура, Коцура, Дюрдьова, Вербасу и Кули.

Главна духовна тема на кампу будзе Мария и св. Дух, хтору виложи о. Михайло Малацко, а плановани и други теми як еколоґия, интернет и подобни теми актуални за младих и повязани з духовносцу, общим и дружтвеним добром. Плановани и рижни роботнї, бависка и забавни вечар.

Камп будзе закончени на нєдзелю, 11. авґуста, та у Водици того дня будзе и полдванастова Служба Божа нє лєм за учашнїкох Кампу, алє и за других керестурских парохиянох, понеже Служби у церкви у тим термину нє будзе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)