Нєшка Демо фест у Вербаше

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше нєшка, 8. авґуста, будзе отримани Фестивал демо бендох, як увертира за Heart Rock Fest котри заказани за 10. авґуст.

На Демо фест ше приявели шейсц бенди котри ше потрудза представиц ше у найлєпшим шветлу, а попри наградох за змагательох, побиднїк будзе мац чесц отвориц Heart Rock Fest шлїдуюцого, 2020. року.

Шицки нащивителє Демо фесту буду мац нагоду уживац у авторскей музики шлїдуюцих бендох – Бенд Рампа (Панчево), Джем, каймак и мармелада (Кула), Eastock (Ужице), Синдром (Панчево), Madresi (Зренянин), Бенд Дуси (Беоґрад).

Демо фест на 20 годзин отворя школяре школи бубньох Канцелариї за младих и Драґолюб Дюричич.

Будзе оможлївене купиц и уходнїци за Heart Rock Fest, а будзе орґанизовани и предай фестивалских маїцох по цени од 800 динари. Цали приход будзе прешлїдзени Гуманитарному здруженю ,,Емпата” за набавку протези за Наташу Ґайдош.

