На соботу Heart Rock Fest у Вербаше

ВЕРБАС – На соботу, 10. авґуста, на Городским стадиону у Вербаше будзе отримани други по шоре Heart Rock Fest.

У орґанизациї самого фестивалу, зоз орґанизаторами сотрудзовали представнїки Oпштини Вербас, представнїки Гуманитарного здруженя ,,Емпата”, як и представнїки Туристичней орґанизациї oпштини Вербас, представнїки Милициї, Здравствених установох, Червеного крижу, ЕПС-у, РПД-ФТО, Центру за физкултуру ,,Драґо Йовович” и ЯКП ,,Комуналєц”.

– Прешлого року зме мали нагоду помогнуц у орґанизациї фестивалу котру Вербасу да єден културни, алє и туристични капацитет. Того року зме преvжали обовязку направиц фестивал и даме шицко од себе же би у наиходзацих рокох прешол до традициї – гварел предсидатель Oпштини Вербас Милан Ґлушац.

Heart Rock и того року, як и прешлого, будзе гуманитарного характеру. Орґанизацийни одбор одлучел же ше того року помогнє Наташи Ґайдош зоз Коцура. Предходних мешацох за Наташу орґанизовани розлични акциї и назберане скоро 300 тисячи динари. Рахунок за протезу котра Наташи нєопходна виноши 1 милион 250 тисячи динари.

На тогорочним Heart Rock Festu наступаю S.A.R.S., Неверне бебе, Деян Цукич и Спори ритам бенд, Ничим изазван, Велики презир и Майдан.

Уходнїци мож купиц у Кули (Brothers pub, Caffe bar Sport Stars) и Новим Саду (Škripa pub) до пиятку, 9. авґуста. У Вербаше (Mansarda kafe и Канцелария за младих) мож купиц и на соботу 10. авґуста, як и на самим уходзе, зоз улїчки ЮНА, од 16 годзин на дзень фестивалу. Цена уходнїци 600 динари.

Орґанизаторе поволали шицких гражданох Вербасу и околних местох же би нащивели Городски стадион.

