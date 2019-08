Сримци знаю привитац, алє и заграц и зашпивац

Прешол ище єден, 12. по шоре, Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” у Шидзе, хтори орґанизовало КПД „Дюра Киш” и хтори цалком сполнєл тото цо ше од нього обчековало. Ознова тамбурки и шпиванки одгуковали з бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї, там дзе и першираз одгукли пред 12 роками. И того року ше орґанизаторе найвецей обавали пре хвилю, односно пре диждж хтори на вецей заводи остатнї роки нє дошлєбодзовал же би „Мелодиї” були на отвореним, но, гоч падало и прешлей соботи рано, до конца ше вихвилєло и Фестивал у полним розмаху отримани у порти Резиденциї.

И того року було менєй нашо народни оркестри, алє то нє погубело общи упечаток цалого Фестивалу. И попри тим же лєтушнї час, и же велї на рочних одпочивкох, членом оркестрох ше удало зисц и добре порихтац, а так и кед слово о вокалней часци.

Домашнї, оркестер КПД „Дюра Киш” того року достал два награди по оцени фахового жирия у катеґориї малих оркестрох, алє и по думаню публики хтора найвецей гласи дала праве домашньому оркестру. Як и каждого року и Керестурци ше указали барз добре, окреме кед искусни Михайло Бодянец одшпивал „Як давно то було”, а вец и преверени интерпретатор Мирослав Малацко хтори одшпивал „Лоше вино” по сербски. Тота шпиванка була ошвиженє того вечара и наисце цошка нове, праве таке як цо публика звикла кед ше прешлих рокох на фестивалу представели Новосадянє.

Общому упечатку як провадзаци програми допринєсла и вистава малюнкох Ратка Торми, та и промоция кнїжки „Гласи и часи” з нагоди 70-рочнїци Радио Нового Саду, а нашо жени и того року були вредни и шицко цо напекли, або тото цо вишло спод их рукох, шицко виложели на етно-штандох.

На кратко поведзене, Фестивал препознатлїви, ма якиш свой „шмек”, удатни бул и того року, а Сримци ознова указали же окрем добрей орґанизациї, и тото же вше каждого крашнє привитаю и вигосца, ище як знаю и заграц и зашпивац.

