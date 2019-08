Керестурски дзеци на лєтнїм Супер кампу на Тари

РУСКИ КЕРЕСТУР – За школярох основней школи з Руского Керестура, хтори члени Атлетского клубу „Русин”, а тиж и за други заинтересовани дзеци, того року першираз орґанизовани одход на лєтнї Супер камп од 29. юлия по 4. авґуст, у населєню Митровец на гори Тари.

На нїм участвовали дзешецеро дзеци возросту од 4. по 7. класу основней школи. хтори мали нагоду седем днї препровадзиц у рижних спортских и едукативних активносцох, а тиж и упознац парнякох зоз цалей Сербиї.

Як визначела Саня Тиркайла, орґанизаторка одходу на Камп и предсидателька Атлетского клубу „Русин”, циль того проєкту же би освидомел важносц власного здравя и здравого способу живота, як и же би дзеци розвили свойо физични способносци. На Кампу участвовали дзешецеро дзеци зоз Керестура и єден хлапец зоз Бачинцох, та вєдно зоз школярами зоз Приґревици була оформена ґрупа од 23 школярох. За пейц днї, дзеци мали орґанизовани шейсц роботнї дньово – рижни борительни схопносци, танци,штрелянє зоз пиштоля и митралєза, штрелянє зоз стрилу, аеробик, потим такволани „zip-line” односно спущованє на сайли, воженє картинґу, тенис, раґби, а тиж и рекреациї у природи, капуеру (файта борительней схопносци у комбинациї зоз танцом) и велї други.

На концу Кампу, хлапци освоєли 3. место у фодбалу у ґрупи зоз хлапцами зоз Приґревици, а дзивчата освоєли тиж 3. место у бависку „вратара” („помедзи два огнї”). Дзивчата у павильону штири достали и награду за найушореншу хижу. Дзеци на дарунок достали маїци, нивеа лабди за плажу, розпорядок за школски годзини, теку и пенкало, а кажда ґрупа на концу достала и диплому у хторей роботнї або у хторих активносцох ше визначела.

Програма Супер камп витворени по проєкту хтори потримало Министерство просвити, Аґенциї за безпечносц у транспорта и други институциї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)