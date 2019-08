ОУ Вербас спозорює на опасносц од африцкей чуми при швиньох

ВЕРБАС – Општинска управа (ОУ) Вербас видала обвисценє о общих мирох биобезпечносци, прето же ше у реґиону зявела африцка чума при швиньох, як и опасносц же би ше хорота преширела на Сербию.

Обвисцую ше и спозорюю шицки котри ховаю швинї о потреби звекшаних мирох биобезпечносци у ґаздовствох, односно на фармох. Як наведзене на општинским инфо порталу, подручє Южнобачкого управного округу дефиноване як подручє умереного ризику од оберацей хороти африцкей чуми при швиньох.

Симптоми хороти то чежке диханє, червенїдло на скори, а єдинки преставаю єсц, поставаю депресивни и ґрупую ше. Хороту нє мож вилїчиц, а нєможлїва анї защита зоз вакцинацию. Єдина мира контролованя то склонїц хору животиню зоз ґаздовства и забиц у складу зоз Законом.

У обвисценю визначене же Општина Вербас одредзела локацию на котрей ше будзе закоповац трупла животиньох, а одредзени и особи котри буду овласцени и доступни у тих случайох. Контакт особи то директор ЯЗИП-у Драґан Михайлович (число телефона 064/811-84-67) и заменїк директора ЯЗИП-у Милош Милич (число телефона 064/668-52-20).

Вецей информациї о хороти африцкей чуми при швиньох можеце найсц на сайту Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди – Управа за ветерину, на шлїдуюцим линку http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/africka-kuga-svinja.

